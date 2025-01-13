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19:10, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за избиение сожительницы и устроенную утечку газа в доме

На Алтае задержали мужчину за избиение сожительницы и угрозы взорвать газ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Алтае задержали мужчину за избиение девушки и попытку взрыва газа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Бийское».

По данным ведомства, в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила, что ее избил сожитель в состоянии алкогольного опьянения. А затем закрылся в квартире, вырвал шланг от газовой плиты и начал угрожать взрывом. Прибывшие сотрудники полиции сообщили в газовую службу об утечке.

Пока газовщики перекрывали подачу в систему, полицейские эвакуировали жильцов дома. Затем они проникли в квартиру и задержали 31-летнего злоумышленника. Его направили в психиатрическую клинику на обследование.

Ранее сообщалось, что пенсионера арестовали за поджог машины полиции в центре Москвы.

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