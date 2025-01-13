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12:56, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянка поверила выдававшему себя за актера мошеннику и взяла для него кредит

В Чувашии женщина взяла кредит ради выдававшего себя за актера из Кореи афериста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чувашии женщина взяла кредит ради выдававшего себя за актера из Кореи афериста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, местная жительница несколько месяцев общалась с мошенником, который выдавал себя за актера из Южной Кореи. Он рассказал женщине, что из-за финансовых трудностей продал дом в США, а вещи отправил в Россию, но возникли сложности на таможне. Чтобы все решить, необходимы деньги на оплату штрафов и пошлин.

Потерпевшая взяла кредит и направила аферисту 280 тысяч рублей, а через некоторое время получила письмо, что нужно еще 365 тысяч рублей. После этого она поняла, что пострадала от мошенника.

Ранее сообщалось, что в российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов.

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