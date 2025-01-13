Рогов: ВС России выбили ВСУ из Нескучного и начали зачистку села

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Нескучного в районе Времевки и начали мероприятия по зачистке села. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку», — сказал он.

Отмечается, что наступление на Нескучное также связано с давлением Вооруженных сил России на Великую Новоселку.

Ранее Рогов сообщил о наступлении российских войск северо-западнее Курахово. По его словам, ВС России продвинулись на два километра от Шевченки по направлению Андреевки.