Российский чиновник фиктивно взял на работу сотрудника и попал под статью

Следователи возбудили дело в отношении главы ростовского офиса «Росгранстроя»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении главы местного офиса «Росгранстроя», который фиктивно принял на работу в аэропорт «Платов» сотрудника для получения им брони от мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Дело завели по статье 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По версии следствия, в сентябре 2022 года коммерческий директор частной организации обратился к подозреваемому с просьбой взять его фиктивно на работу, чтобы он мог получить бронь. В результате мужчина фиктивно был устроен техником в ростовский филиал «Росгранстроя». При этом он не выполнял обязанности, продолжал работать на своей основной работе, но с сентября 2022 года по конец сентября 2023 года получал зарплату в филиале «Росгранстроя».

Ранее в Красноярском крае осудили на четыре года и три месяца участковую за должностные преступления.

