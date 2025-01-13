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13:08, 13 января 2025Силовые структуры

Российский чиновник фиктивно взял на работу сотрудника и попал под статью

Следователи возбудили дело в отношении главы ростовского офиса «Росгранстроя»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении главы местного офиса «Росгранстроя», который фиктивно принял на работу в аэропорт «Платов» сотрудника для получения им брони от мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Дело завели по статье 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По версии следствия, в сентябре 2022 года коммерческий директор частной организации обратился к подозреваемому с просьбой взять его фиктивно на работу, чтобы он мог получить бронь. В результате мужчина фиктивно был устроен техником в ростовский филиал «Росгранстроя». При этом он не выполнял обязанности, продолжал работать на своей основной работе, но с сентября 2022 года по конец сентября 2023 года получал зарплату в филиале «Росгранстроя».

Ранее в Красноярском крае осудили на четыре года и три месяца участковую за должностные преступления.

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