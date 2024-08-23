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09:22, 23 августа 2024Силовые структуры

Бывшую российскую участковую отправили в колонию за должностные преступления

Под Красноярском экс-участковую осудили на 4 года за должностные преступления

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае осудили на четыре года и три месяца участковую за ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 25 ноября 2022 года осужденная разыскивала с коллегами подозреваемого в двойной расправе в Уяре. Она на своей машине доставила местную жительницу в отдел полиции для получения объяснений, изобличающих ее экс-супруга в совершении расправ. Однако женщина не хотела давать ложные показания, тогда участковая стала оказывать на нее психологическое давление и даже применила физическую силу.

В июне сотрудница полиции решила улучшить показатели работы. Она составила рапорт об административном правонарушении против поднадзорного. Там было сказано, что он находился ночью на улице в пьяном состоянии. Хотя на самом деле мужчина был доставлен участковой для прохождения медицинского освидетельствования из дома.

Отмечается, что сотрудница не признала вину.

Ранее Люблинский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от бежавшего фигуранта дела о расправе над байкером.

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      Екатерина Кашурникова
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