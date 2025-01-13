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18:19, 13 января 2025Наука и техника

Российскую «Гарпию» применили на учениях

МО РФ: Военнослужащие ВВО применили антидроновые ружья «Гарпия» на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы применили антидроновые ружья «Гарпия» в ходе отработки подавления беспилотников на учениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

«В Сахалинской области на полигоне "Троицкий" военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) обучаются подавлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при помощи антидроновых ружей "Гарпия"», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцы изучают характеристики ружья и способы его применения на теоретических занятиях. Также военнослужащим демонстрируют разновидности БПЛА и способы их обезвреживания. Занятия проводят специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы.

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В октябре на конференции по защите гражданских объектов от атак БПЛА представили антидроновое ружье, получившее встроенный детектор дронов. Это устройство позволяет определить направление полета беспилотника.

В мае стало известно, что армия США применила антидроновые ружья Dronebuster на учениях Eagle Lion 2024 в Иордании.

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