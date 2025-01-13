Рыбак вытащил из воды 90-килограммовую акулу спустя час мучений

В Аргентине рыбак поймал на удочку 90-килограммовую акулу

На пляже Посо-де-Алонсо, Аргентина, рыбак поймал на удочку узкозубую акулу длиной 2,5 метра. Об этом сообщает Tiempo Argentino.

Гастон Зукко рыбачил на берегу вместе с другом Габриэлем Муньосом. Использовав в качестве наживки рыбу кефаль, они с помощью дрона забросили крючок на глубину примерно 310 метров и принялись ждать.

Через некоторое время начался клев, и Зукко бросился к удочке. Спустя час мучений ему наконец удалось вытащить из воды улов. Это оказалась 90-килограммовая узкозубая акула. Зукко и Муньос сфотографировались с хищницей и вернули ее в море. Рыбаки признались, что после чувствовали себя усталыми, но довольными.

Ранее сообщалось, что Джонатан Пачковски и его друг провели два дня на британском морском курорте Илфракомб и поймали 17 акул. Одну из них, 113-килограммовую сельдевую акулу, Пачковски даже поцеловал.

