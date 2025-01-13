NDR: Канцлера Шольца опросят из-за работы фонда в поддержку «Северного потока-2»

Комиссия ландтага Мекленбурга — Передней Померании по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживает строительство «Северного потока-2», собирается вызвать Германии Олафа Шольца в качестве свидетеля. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает РИА Новости.

«Федерального канцлера Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) намерены вызвать в Шверин в качестве свидетеля на заседание парламентской комиссии по расследованию фонда Klimastiftung MV», — говорится в сообщении.

Цель планируемых слушаний — выяснить детали предполагаемого сотрудничества между бывшим федеральным правительством (коалиция ХДС/ХСС и Социал-демократов) и Шольцем касательно создания фонда. Это ходатайство будет рассмотрено в закрытой части заседания комиссии в пятницу.

Как отметил председатель фракции СДПГ в ландтаге Томас Крюгер, стремление ХДС, СвДП и «Зеленых» вызвать Шольца демонстрирует, что они уже вступили в предвыборную борьбу.

Ранее сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах. В свою очередь, экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес потребовал у генсека НАТО Марка Рютте провести надлежащие расследование диверсии на газопроводах.