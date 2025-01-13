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09:27, 13 января 2025Путешествия

Раскрыта обстановка в аэропорту Петербурга после снежного хаоса

Аэропорт Пулково сообщил о штатной работе после снежного хаоса
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает штатно после снежного хаоса, из-за которого накануне гавань дважды приостанавливала работу. Обстановку раскрыла пресс-служба аэропорта.

Сейчас в Пулково проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос от снега и наледи и противообледенительная обработка воздушных судов. В гавани предупредили, что из-за этого рейсы могут задерживаться.

Тем временем пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что с 20:30 12 января по 8:30 13 января петербургский аэропорт обслужил 185 рейсов. Оттуда вылетели 104 самолета, а приземлился в гавани 81 борт.

Отмечается, что уходов на запасные аэродромы за это время не было. Сейчас прогноз погоды в районе Пулково благоприятный.

Аэропорт Санкт-Петербурга дважды приостанавливал работу из-за сильного снегопада 12 января. Из-за непогоды там задержали почти сто рейсов.

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