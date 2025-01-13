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19:24, 13 января 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о снабжении украинских войск устаревшим взрывающимся оружием

Солдат ВСУ Корсунов: украинские минометы могут взорваться в любой момент
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент. Об этом заявил списанный военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому, передает РИА Новости.

Он рассказал, что его минометная батарея вела бои под Артемовском со старыми минометами с кривыми стволами и трещинами, которые могли разорваться в любой момент. По его словам, военные просили замены, но ее не было. Он добавил, что в какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, но со временем военные обнаружили, что это оружие 1946-го года.

«Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал», — заключил Корсунов.

Ранее украинское правительство утвердило новый порядок привлечения иностранных компаний к модернизации военной техники. Заместитель министра обороны страны Анатолий Клочко заявил, что иностранные фирмы смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий.

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