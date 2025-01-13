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12:43, 13 января 2025Бывший СССР

Иностранные компании смогут модернизировать украинское вооружение

Минобороны Украины: Иностранные компании смогут улучшать украинское вооружение
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина утвердила новый порядок привлечения иностранных компаний к модернизации своей военной техники. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Анатолий Клочко в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.

По его словам, иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий. Он добавил, что особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей.

Ведомство также сообщает, что в обновленном порядке детально прописан порядок передачи техники, требования к ее исправности, вопросы обучения персонала и контроля качества. Минобороны Украины заключило, что модернизация устаревшей техники западными технологиями повысит ее эффективность, а иностранные партнеры смогут участвовать в совместных проектах с украинскими производителями.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что F-16, состоящие на вооружении украинской армии, не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян». Он добавил, что правительство страны все еще надеется получить более мощные модификации западного вооружения.

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