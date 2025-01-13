Стало известно о рисках для Нидерландов из-за санкций США против МУС

Volkskrant: Нидерланды попадают под действие закона США о санкциях против МУС

Нидерланды, вероятно, подпадают под действие закона США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). О рисках для королевства из-за решения Палаты представителей Конгресса США сообщает издание De Volkskrant.

Отмечается, что голландские чиновники юстиции и полиции подвергаются риску попасть под действие законопроекта о санкциях против МУС, поскольку он расположен на территории страны.

«Нидерланды конкретно не упоминаются, но подвергаются особому риску как страна, принимающая МУС. В конце концов, все подозреваемые МУС, арестованные, где бы они ни находились, в конечном итоге оказываются на территории Нидерландов», — отмечает издание.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении МУС. В тексте законопроекта говорится, что администрации следует вводить санкции против МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, которое находится под защитой.