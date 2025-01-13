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08:06, 13 января 2025Из жизни

У королевского дворца в Стокгольме солдат проткнул штыком голову

Солдат упал у королевского дворца в Стокгольме и проткнул штыком голову
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters Photographer

Солдат во время патруля упал около королевского дворца в Стокгольме и проткнул себе голову штыком собственной винтовки. Об этом пишет Aftonbladet.

По информации издания, после происшествия на место прибыли медики и правоохранители. Уточняется, что штык буквально застрял в голове бойца, однако помощь оказали вовремя.

Сейчас пострадавший солдат находится в больнице, ему сделали операцию. Полиция проводит расследование по факту возможных нарушений техники безопасности и условий, в которых работают бойцы.

Ранее сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли мужчину, голову которого насквозь проткнули вилы.

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