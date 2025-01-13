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17:30, 13 января 2025Мир

В Британии заявили об ускорении российского наступления

Меркурис: Наступление российских войск в зоне украинского конфликта ускоряется
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наступление российских войск в зоне украинского конфликта с каждым днем ускоряется. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что на всех участках фронта украинские войска столкнулись со стабильно тяжелой ситуацией. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи в Донбассе и Курской области. По словам эксперта, в городе Часов Яр они могут оказаться в двойном котле.

10 января Меркурис заявил, что украинских военных в Курской области ожидает катастрофа. По его словам, ВСУ осталось находиться на территории российского региона еще максимум несколько недель.

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