Немецкая партия Вагенкнехт требует возобновления поставок газа из России

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» приняла на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок газа из России и перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ZDF.

Документ был принят почти единогласно: из примерно 600 делегатов только один проголосовал против и еще двое воздержались.

Партия призвала вернуться к импорту газа из России. По словам Сара Вагенкнехт, при поставке энергоресурсов стране следует руководствоваться «критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии».

Ранее Вагенкнехт заявила, что введенные США и Европейским Союзом санкции направлены на обогащение американских компаний. «Это просто программа экономического стимулирования экономики США и убийственная программа для немецких и европейских компаний», — подчеркнула она.