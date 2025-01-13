В Грузии указали на противоречивое поведение Кулебы из-за уговоров сына не идти на фронт

Каладзе: Кулеба призывал Грузию к войне с РФ, пока отговаривал сына идти в ВСУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал Грузию к войне с Россией, пока отговаривал сына идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Очень тяжело слушать то, как бывший высокопоставленный чиновник [Кулеба] отговорил своего сына от участия в войне добровольцем (...) Параллельно от нас требовали назначить прямые чартерные рейсы [для переброски грузинских добровольцев на Украину], что было призывом к подключению к войне», — рассказал политик.

Каладзе указал на противоречие в действиях Кулебы из-за заявлений об уговорах сына не идти на фронт в составе ВСУ, пока на Украине продолжается насильственная мобилизация. Мэр Тбилиси подчеркнул, что происходящее на Украине является очень тяжелым для него событием.

Ранее Кулеба признался, что отговорил своего 18-летнего сына идти в ВСУ. Вместе с тем дипломат допустил возможное снижение мобилизационного возраста, сейчас составляющего 25 лет.