В Москве продали знаменитую деревянную избу

Власти Москвы продали деревянную избу на Масловке

Власти Москвы продали знаменитую избу на Масловке — деревянный особняк рядом с Петровским парком. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент городского имущества.

Объект площадью 571,2 квадратных метра можно найти по адресу улица Верхняя Масловка, 18. Город продал избу на открытом электронном аукционе. Новым владельцем стало ООО «Инсток». По словам учредителя компании, в особняке откроют бутик-отель или ресторан.

Изба на Масловке была построена в 1906 году. В прошлом в ней работали предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины.

Ранее в Москве продали торговый центр «Наутилус» на Лубянке. Покупатель приобрел объект за 1,6 миллиарда рублей, что на 930 миллионов рублей меньше изначальной стоимости.