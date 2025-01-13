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18:14, 13 января 2025Бывший СССР

В Одессе женщина спасла мужчину от военкомов

«Страна.ua»: В Одессе жительница подъезда спасла мужчину от военкомов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одессе жительница подъезда спасла мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Видео опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео мужчина взбирается по ступеням и стучится в дверь подъезда с криком «Помогите!», пытаясь убежать от сотрудников ТЦК. В момент, когда один из людей в камуфляжной форме и балаклаве приблизился к мужчине, дверь подъезда открыла женщина и спасла гражданского от военкомов.

Ранее обозначающее принудительную мобилизацию слово «бусификация» стало словом года на Украине. Также в число популярных слов вошли «усталость» и «переговоры».

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