В парламенте Грузии призвали Кулебу воевать после ухода из МИД

Парламентарий Грузии Папуашвили: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, должен пойти на фронт после ухода с поста. Такое мнение выразил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Почему сам Кулеба, человек, которому немногим за 40 лет, не на войне? У него нет политической должности, которую было бы важно исполнять, он свободный человек. Почему не идет на войну?» — задался вопросом Папуашвили.

Он также напомнил, что вскоре после начала боевых действий на Украине Кулеба просил от грузинского правительства самолетами отправить граждан Грузии на войну. Однако после отказа Грузии, как отметил спикер парламента, Украина отозвала из Киева посла.

Ранее Кулеба признался, что отговорил своего 18-летнего сына идти в Вооруженные силы Украины. Вместе с тем дипломат допустил возможное снижение мобилизационного возраста, сейчас составляющего 25 лет.