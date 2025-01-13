В Полтаве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В Полтаве произошел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что Российские военные нанесли мощный удар по объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Один из взрывов произошел в промышленном районе города.

До того стало известно о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги.