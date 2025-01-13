Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:08, 13 января 2025Бывший СССР

В Полтаве произошел взрыв

В Полтаве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтаве произошел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что Российские военные нанесли мощный удар по объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Один из взрывов произошел в промышленном районе города.

До того стало известно о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

      В России заявили об отсутствии планов по нападению на НАТО

      В Полтаве произошел взрыв

      В США отметили успех ВС России на месте боевой славы в Курской области

      Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник извинился

      В США сделали заявление о лесных пожарах

      Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

      Кандидат в канцлеры Германии сделала заявление о Путине

      На Западе заявили о наступающей для всего мира угрозе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше