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12:56, 13 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали помощь Зеленскому бесперспективной

Дубинский: Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, стратегических планов помощи Запада Украине нет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Ничего и никто Зеленскому уже не поможет. Все эти миллиарды с «Рамштайна» — это инвестиции в их [западный] ВПК, на годы вперед. Они сюда не попадут», — подчеркнул политик.

Дубинский прокомментировал сообщения о предстоящем приезде премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину и назвал помощь Зеленскому бесперспективной. По его словам, у стран Запада отсутствуют стратегические планы по передаче вооружений, а на Украине отсутствуют желающие дальше воевать с Россией.

Ранее командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с позывным Прокурор заявил о полном провале мобилизации. Комбат заметил, что вопрос того, как менять людей на фронте, остается открытым.

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