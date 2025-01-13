В России ответили на предложение разместить британских миротворцев на Украине

Депутат Швыткин: Размещение британских миротворцев на Украине неприемлемо

Размещение британских миротворцев на территории Украины после завершения конфликта неприемлемо для России, так на предложение экс-министров обороны Великобритании ответил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Великобритания входит в блок НАТО, потому такой вариант для нас недопустим. Появление миротворцев альянса на территории Украины будет означать ее оккупацию под видом миротворческого контингента. НАТО будет вынашивать и реализовывать агрессивные планы против нашего государства, а это неприемлемо», — заявил политик.

Такими же странными, по его мнению, кажутся предложения глав США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о размещении на территории Украины контингента из Евросоюза. Швыткин уверен, что это будет способствовать только возобновлению противостояния.

«Все это — агрессивная, недружественная политика против нашего государства. Такие миротворцы не могут быть в буферной зоне между нами и Украиной, потому что это послужит только возобновлению конфликта», — заключил депутат.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, однако не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.