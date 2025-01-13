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03:29, 13 января 2025Мир

В России заявили об отсутствии планов по нападению на НАТО

Масленников: Россия не планирует нападать на страны НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Россия не строит планов по нападению на страны-члены Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью «Известиям».

«Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Мы не собираемся нападать на натовские страны и не строим таких агрессивных планов», — подчеркнул Масленников.

Он отметил, что между Россией и НАТО сохраняются контакты для связей по экстренным случаям. При этом сотрудничество по остальным вопросам не ведется с 2014 года, заключил дипломат.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО следует немедленно начать переговоры с Россией по вопросам безопасности.

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