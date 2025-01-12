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12:13, 12 января 2025Мир

На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

Профессор Дизен: НАТО следует немедленно начать переговоры с Россией
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Virginia Mayo / AP

НАТО следует немедленно начать переговоры с Россией по вопросам безопасности. С таким призывом в социальной сети X к альянсу обратился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости», — написал западный специалист.

Ранее в докладе ИМЭМО РАН указали, что США могут оказать давление на Украину в случае, если руководство страны не будет готово к переговорам с Россией и откажется от поиска компромисса.

В декабре помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль получил предложения от других стран организовать встречу российского президента Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа для проведения переговоров.

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