В российском городе продавец унитазов оплатил угощения чужой картой и попал под статью

В КБР покупавшему угощения с чужой карты продавцу унитазов дали условный срок

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 37-летний продавец унитазов попал под статью из-за того, что оплачивал угощения для возлюбленной чужой картой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина нашел золотую карту рассеянного покупателя в магазине сантехники, в котором работал. Фигурант оплатил с ее помощью пиво и семечки, и с этими угощениями пошел к своей девушке. В течение следующих нескольких дней он оплачивал все капризы возлюбленной до тех пор, пока владелец карты не обнаружил списания. Он написал заявление в полицию. Продавца унитазов быстро вычислили. Он получил год лишения свободы условно и вернул все потраченные деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более миллиона рублей.