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13:55, 13 января 2025Мир

В Сенате США предрекли катастрофу из-за Трампа по одному вопросу

Сенатор Корнин: Сенат США ждет катастрофа из-за утверждения назначенцев Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Сенат США ждет «небольшая катастрофа» из-за слушаний по утверждению назначенцев избранного американского лидера Дональда Трампа на должности в его будущей администрации. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, его слова передает NBC News.

«Нас ждет небольшая катастрофа из-за слушаний по утверждению кандидатур на должности в новую администрацию. Но я рад, что мы это сделаем, и проверка биографических данных ФБР, естественно, станет частью этого процесса», — отметил политик.

Авторы материала указали на то, что верхняя палата Конгресса США проведет более 12 слушаний по утверждению кандидатур в новый кабинет Трампа. Сообщается, что претенденты на должности варьируются от тех, кого могут беспрепятственно утвердить, до тех, кто может столкнуться с трудностями и которым потребуются слушания для получения поддержки своей кандидатуры.

Ранее стало известно, что инвестор Скотт Бессент, которого Трамп выбрал на пост министра финансов США, избавится от своих активов и выйдет из нескольких десятков фондов ради должности. Как указано в документах, предоставленных для слушаний в Конгрессе, его активы и инвестиции превышают 700 миллионов долларов. Но он будет вынужден прекратить участие в бизнесах во избежание «любого реального или кажущегося конфликта интересов».

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