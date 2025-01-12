Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

Будущий глава Минфина США инвестор Бессент избавится от активов ради поста

Основатель хедж-фонда Key Square Group инвестор Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов страны, избавится от своих активов и выйдет из нескольких десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний ради поста. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как указано в документах по поводу кандидатуры Бессента, предоставленных для слушаний в Конгрессе, активы и инвестиции будущего главы Минфина превышают 700 миллионов долларов. Инвестор будет вынужден прекратить участие в бизнесах во избежание «любого реального или кажущегося конфликта интересов».

Как сообщил сам Бессент, он закроет инвестиционную компанию Key Square Capital Management, продаст торгующий криптовалютой биржевой фонд, а также покинет семейный фонд Bessent-Freeman Family Foundation, чтобы занять руководящую должность в ведомстве.

Ранее стало известно, что Трамп планирует назначить Эндрю Пика, курировавшего вопросы внешней политики в его первый президентский срок, старшим директором по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности. Отмечается, что решение еще не окончательное.