Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 12 января 2025Мир

Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

Будущий глава Минфина США инвестор Бессент избавится от активов ради поста
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель хедж-фонда Key Square Group инвестор Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов страны, избавится от своих активов и выйдет из нескольких десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний ради поста. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как указано в документах по поводу кандидатуры Бессента, предоставленных для слушаний в Конгрессе, активы и инвестиции будущего главы Минфина превышают 700 миллионов долларов. Инвестор будет вынужден прекратить участие в бизнесах во избежание «любого реального или кажущегося конфликта интересов».

Как сообщил сам Бессент, он закроет инвестиционную компанию Key Square Capital Management, продаст торгующий криптовалютой биржевой фонд, а также покинет семейный фонд Bessent-Freeman Family Foundation, чтобы занять руководящую должность в ведомстве.

Ранее стало известно, что Трамп планирует назначить Эндрю Пика, курировавшего вопросы внешней политики в его первый президентский срок, старшим директором по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности. Отмечается, что решение еще не окончательное.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Альтернатива для Германии» отказалась осуждать СВО. Вместо этого партия выступила за нормализацию отношений с Россией

      Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

      В подполье заявили об ударе по пригороду Запорожья

      В США предупредили о риске потерять важнейший регион из-за БРИКС

      Еще одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

      В Швейцарии потребовали от министра обороны уйти в отставку

      В США подвели итог президентству Байдена

      Тайвань обнаружил приближение самолетов и кораблей Китая

      Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

      Дезертировавший из ВСУ одессит изнасиловал полицейского за мобилизацию. Украинцы начали чаще сопротивляться военкомам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше