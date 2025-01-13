В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

Аналитик Кошкович раскритиковал Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Честно говоря, отсутствие манер, которое демонстрирует этот человек, просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек», — говорится в посте.

Ранее Зеленский допустил в адрес Фицо грубые высказывания, назвав его «недальновидным европейским деятелем».

До этого Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не возобновит транзит российского газа по своей территории.