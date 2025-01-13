Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 13 января 2025Мир

В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

Аналитик Кошкович раскритиковал Зеленского за оскорбления в адрес Фицо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за оскорбления в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Честно говоря, отсутствие манер, которое демонстрирует этот человек, просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек», — говорится в посте.

Ранее Зеленский допустил в адрес Фицо грубые высказывания, назвав его «недальновидным европейским деятелем».

До этого Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не возобновит транзит российского газа по своей территории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      Российский чиновник фиктивно взял на работу сотрудника и попал под статью

      Раскрыто число работающих во время отпуска россиян

      В Совфеде рассказали о влиянии возможной встречи Путина и Трампа на отношения России и США

      Грузчик совратил 13-летнюю девочку при помощи шантажа в Санкт-Петербурге

      В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

      Крупнейшие госпредприятия Китая показали наихудшие результаты

      В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

      Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП в российском регионе

      Москву накрыл снегопад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше