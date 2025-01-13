В Японии заявили о подготовке к встрече с Трампом

Премьер Японии Исиба сообщил о подготовке к встрече с Трампом

Япония проводит последние согласования для реализации встречи с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил японский премьер-министр Сигэру Исиба, пишет РИА Новости.

«Мы проводим последние согласования для скорой реализации встречи», — отметил Исиба.

Как ранее передавало агентство Kyodo, Исиба отправится с визитом в США для первой встречи с Трампом уже в начале февраля текущего года.

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что в 2025 году необходимо любой ценой восстановить мир на планете. Он напомнил, что в 2024 годом произошло потрясений международного уровня, среди которых конфликты на Украине и в секторе Газа.

Помимо этого, дипломат выразил уверенность в том, что Сигэру Исиба найдет общий язык с избранным президентом США Дональдом Трампом.

