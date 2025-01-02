В Японии призвали восстановить мир любой ценой

Глава МИД Японии Ивая призвал восстановить мир любой ценой в 2025 году

Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что в 2025 году необходимо любой ценой восстановить мир на планете. Его слова приводит ТАСС.

Ивая подчеркнул, что год должен стать годом успокоения, стабилизации и восстановления мира любой ценой. Он напомнил, что в 2024 годом произошло потрясений международного уровня, среди которых конфликты на Украине и в секторе Газа.

Министр также выразил уверенность в том, что новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба найдет общий язык с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Я рассчитываю, что они смогут построить хорошие отношения, если откровенно поговорят друг с другом», — заключил он.

Ранее японский посол в Москве Акира Муто допустил, что Япония и Россия по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. «Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», — подчеркнул дипломат.