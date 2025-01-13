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13:00, 13 января 2025Мир

В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

ISNA: В Женеве начались переговоры между Британией, Францией, ФРГ и Ираном
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Женеве начались закрытые переговоры по ядерной проблеме между Великобританий, Францией, Германией и Ираном. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Агентство не стало раскрывать конкретное место проведения переговоров, а также число участников.

Ранее агентство приводило слова Гариба-Абади о том, что 13 января состоится новый раунд переговоров между Ираном и рядом стран Запада. В качестве темы было названо заключение ядерной сделки.

13 января посол Ирана в России Казем Джалали раскрыл подробности договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, заявив, что документ содержит 47 статей.

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