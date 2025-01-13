В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

В Женеве начались закрытые переговоры по ядерной проблеме между Великобританий, Францией, Германией и Ираном. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.
Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Агентство не стало раскрывать конкретное место проведения переговоров, а также число участников.
Ранее агентство приводило слова Гариба-Абади о том, что 13 января состоится новый раунд переговоров между Ираном и рядом стран Запада. В качестве темы было названо заключение ядерной сделки.
13 января посол Ирана в России Казем Джалали раскрыл подробности договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, заявив, что документ содержит 47 статей.