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08:33, 13 января 2025Мир

Иранский посол раскрыл подробности договора между Тегераном и Москвой

Посол Ирана Джалали: Договор о партнерстве Тегерана и Москвы включает 47 статей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном содержит 47 статей. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает ТАСС.

«Это соглашение включает в себя преамбулу, 47 статей», — сказал он. По словам главы иранского диппредставительства, документ охватывает все области двустороннего сотрудничества.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. Тогда же лидер Исламской Республики проведет переговоры с российским главой Владимиром Путиным и подпишет договор о расширении двустороннего сотрудничества.

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