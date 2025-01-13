ВТБ списал пять миллиардов рублей со счетов своей бывшей британской «дочки»

ВТБ списал со счетов британского VTB Capital 5,05 млрд рублей по решению суда РФ

Банк ВТБ списал со счета своей бывшей британской «дочки» — VTB Capital — 40 миллионов фунтов стерлингов (5,05 миллиарда рублей), сделав это на основании решения российского суда. Как пишет РБК, кредитная организация получила указанные средства в октябре 2024 года.

Уточняется, что ВТБ потерял контроль над структурой из-за санкций в 2022 году, а в конце 2023-го в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области были поданы два иска к VTB Capital, касавшихся взыскания задолженности по кредитам, которые материнский банк предоставлял дочернему.

Оба они были удовлетворены и списание было осуществлено по одному из указанных дел, уточняется в материале.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил Reuters, что не ожидает быстрой отмены антироссийских санкций. Говоря о замороженных российских резервах, топ-менеджер предположил, что на Западе «составят такой счет» для оплаты «восстановления Украины», что этих средств может не хватить.