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09:14, 13 января 2025Экономика

ВТБ списал пять миллиардов рублей со счетов своей бывшей британской «дочки»

ВТБ списал со счетов британского VTB Capital 5,05 млрд рублей по решению суда РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Банк ВТБ списал со счета своей бывшей британской «дочки» — VTB Capital — 40 миллионов фунтов стерлингов (5,05 миллиарда рублей), сделав это на основании решения российского суда. Как пишет РБК, кредитная организация получила указанные средства в октябре 2024 года.

Уточняется, что ВТБ потерял контроль над структурой из-за санкций в 2022 году, а в конце 2023-го в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области были поданы два иска к VTB Capital, касавшихся взыскания задолженности по кредитам, которые материнский банк предоставлял дочернему.

Оба они были удовлетворены и списание было осуществлено по одному из указанных дел, уточняется в материале.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил Reuters, что не ожидает быстрой отмены антироссийских санкций. Говоря о замороженных российских резервах, топ-менеджер предположил, что на Западе «составят такой счет» для оплаты «восстановления Украины», что этих средств может не хватить.

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