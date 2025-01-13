Замеченный у Кремлевской стены на костылях боец СВО рассказал об одном желании

Замеченный у Кремлевской стены боец СВО рассказал о желании вернуться на фронт

Участник специальной военной операции (СВО) Сидам Николаев, который ранее был замечен на костылях около Кремлевской стены, рассказал о своем желании. Слова получившего ранение военнослужащего приводит издание «Главный региональный».

Несколькими днями ранее бойца сняли на видео, на котором он возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В интервью журналистам Николаев рассказал, что был ранен при атаке украинского беспилотника. После восстановления военнослужащий собирается вернуться на фронт и «продолжить зачищать фашизм».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе президента России Владимира Путина освятил нательные кресты участников СВО. Освященные предметы будут переданы командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне боевых действий.