Женщина обнаружила на телефоне мужа не касающееся измен сообщение и задумалась о разводе

Женщина обнаружила на телефоне мужа не касающееся измен сообщение, и оно поставило под угрозу их брак. Ее пост, опубликованный на женском форуме Mumsnet, цитирует Mirror.

Женщина рассказала, что ее муж сильно ревнует каждый раз, когда речь заходит о ее экс-супруге, с которым она совместно воспитывает общих детей. Она отметила, что муж счастлив, только если она ссорится с бывшим партнером, и старается выведать мельчайшие детали их разговоров. Однако автор поста была ошеломлена, когда узнала, что ее муж сам регулярно общается с экс-женой, с которой у него нет общих детей.

Женщина призналась, что ее не обеспокоила бы эта переписка, если бы мужчина не был так строг к ее общению с экс-супругом. «Сегодня я впервые попросила просмотреть его сообщения, он запаниковал, показал несколько, а затем выхватил телефон. Хочу это развидеть. Оказывается, они пишут друг другу каждый божий день обо всем», — рассказала она. Женщина призналась, что готова разорвать отношения из-за лицемерия партнера.

В ответ подписчики форума предположили, что мужчина несправедливо ведет себя по отношению к ребенку женщины и, скорее всего, изменяет ей, так что решение расстаться действительно может быть верным.

Ранее женщины и мужчины рассказали о случаях, раскрывших измены их бывших партнеров. Один пользователь признался, что выяснил, что жена ему неверна из-за двух своих привычек: перед приходом супруги домой проводить время в сарае и лежать в ванне в темноте и тишине.