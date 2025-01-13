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08:03, 11 января 2025Интернет и СМИ

Женщина получила неожиданную претензию от сводной сестры и оборвала связь с семьей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила неожиданную претензию от сводной сестры и оборвала связь с семьей. В комментариях пользователи поддержали решение автора.

Автор поста написала, что недавно получила несколько сообщений от неизвестного отправителя, в которых утверждалось, что ее сводная сестра Эмили опасна для самой себя. Обеспокоенная женщина позвонила в полицию и попросила проверить состояние ее родственницы. «Я была шокирована, когда вернулась домой из командировки и получила звонок от матери, которая заявила, что Эмили сообщила о домогательствах с моей стороны», — пожаловалась героиня истории.

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«Эмили сказала, что я купила несколько номеров, которые использовала, чтобы преследовать ее через текстовые сообщения в течение года», — отметила автор. В итоге, по словам женщины, она решила перестать общаться с семьей из-за обвинения сестры. «Я ясно дала им понять, что я разочарована, и что мне нужно держаться подальше от них ради своего благополучия», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора прекратить общение с родственниками, которые поверили в обвинения ее сестры.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она услышала шутку жениха о себе и выгнала его из дома. Комментаторы призвали невесту не выходить за него замуж.

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