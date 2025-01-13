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09:03, 13 января 2025Экономика

Жителей российского округа предупредили о значительном похолодании

Синоптик Вильфанд: в Северо-Кавказских республиках похолодает на 4-5 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

На предстоящей неделе в Северо-Кавказских республиках ожидается значительное снижение температуры. О похолодании жителей российского округа предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, температура на юге страны начнет понижаться во вторник, 14 января, причем в регионах Северного Кавказа показатель снизится сразу на четыре-пять градусов. В дневное время столбики термометров покажут от минус одного до плюс четырех градусов, а в ночное — от минус четырех до плюс одного. Между тем, уточнил Вильфанд, данные показатели превышают климатическую норму для этого периода на один-два градуса.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве 13 и 14 января превысит норму на 2,5-3 градуса.

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