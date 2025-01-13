Житель Курахово Анин рассказал, что в него стреляли украинские солдаты

Анатолий Анин, житель взятого российскими войсками под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал, как в него стреляли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит 5-tv.ru.

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. За что? Я не знаю. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы "ждуны". С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — вспомнил он.

Другие местные жители также рассказали, что украинские солдаты устроили в городе беспредел. В частности в 2022 году ВСУ забирали мужчин еще до начала мобилизации на Украине.

6 января Минобороны России сообщило об установлении контроля над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Утром 13 января стало известно о начале эвакуации жителей города российскими войсками. Ее проводят военные «Южной» группировки войск, рассказали в оборонном ведомстве.