Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 13 января 2025Россия

Жители города в ДНР рассказали о беспределе украинских солдат

Житель Курахово Анин рассказал, что в него стреляли украинские солдаты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Анатолий Анин, житель взятого российскими войсками под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал, как в него стреляли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит 5-tv.ru.

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. За что? Я не знаю. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы "ждуны". С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — вспомнил он.

Другие местные жители также рассказали, что украинские солдаты устроили в городе беспредел. В частности в 2022 году ВСУ забирали мужчин еще до начала мобилизации на Украине.

6 января Минобороны России сообщило об установлении контроля над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Утром 13 января стало известно о начале эвакуации жителей города российскими войсками. Ее проводят военные «Южной» группировки войск, рассказали в оборонном ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принимать подсанкционные танкеры с российской нефтью

      Польский генерал назвал главную проблему ВСУ

      Предсказана судьба НАТО при Трампе

      Появились новые подробности боев в Курской области

      В Сенате США предрекли катастрофу из-за Трампа по одному вопросу

      В ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей

      Белгородский губернатор отчитал чиновников

      Доктор Мясников рассказал о связанном с известным врачом из США туалетном инциденте

      В отношении обманувшего мужа Блиновской Пашаева возбудили новое уголовное дело

      Пожар на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии локализовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше