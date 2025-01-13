Живущая в США российская блогерша раскрыла стоимость новогоднего стола

Блогерша Басистая заявила, что потратила 65 тыс. руб. на новогодний стол в США

Известная российская блогерша Марина Басистая, живущая в США, раскрыла стоимость продуктов для новогоднего стола. Потраченную сумму она озвучила в видео Елизаветы Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), доступном на YouTube.

Басистая спросила у Мадрид, сколько она бы заплатила за продукты на Новый год на четверых в России. Мадрид заявила, что вместе с покупкой красной икры отдала бы около 20 тысяч рублей. «Мы сейчас были за городом и покупали еду на четверых на Новый год. Мы потратили 65 тысяч [рублей] (650 долларов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала блогерша. Она также добавила, что цены в магазине, где она совершала покупки, не были высокими.

Шабашова согласилась с тем, что еда в США стоит дорого. «Минимально поесть блинчик с кофе — это минимум 30 долларов, три тысячи рублей», — посетовала она.

Ранее Басистая рассказала об одном страхе, преследовавшем ее перед переездом в США. Блогерша боялась, что медицинская страховка в стране будет дорогой.