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15:27, 13 января 2025Культура

Звезда нулевых тайно вышла замуж в 40 лет

40-летняя звезда нулевых певица Акула тайно вышла замуж за композитора Бабаева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева. Об этом пишет StarHit.

По данным источника, пара поженилась в Грибоедовском загсе Москвы. «Стояла очень теплая погода. Мы считаем, что именно в этот день мы обрели счастье на всю жизнь. Наше счастье по имени Раечка вела себя в животике спокойно. Церемония прошла умиротворенно — без фанфар и перьев», — рассказала 40-летняя исполнительница.

В ноябре Акула стала матерью. Певица родила девочку и поделилась своими эмоциями с подписчиками. «Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала она.

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