Звезда нулевых тайно вышла замуж в 40 лет

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева. Об этом пишет StarHit.
По данным источника, пара поженилась в Грибоедовском загсе Москвы. «Стояла очень теплая погода. Мы считаем, что именно в этот день мы обрели счастье на всю жизнь. Наше счастье по имени Раечка вела себя в животике спокойно. Церемония прошла умиротворенно — без фанфар и перьев», — рассказала 40-летняя исполнительница.
В ноябре Акула стала матерью. Певица родила девочку и поделилась своими эмоциями с подписчиками. «Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала она.