Звезда нулевых тайно вышла замуж в 40 лет

40-летняя звезда нулевых певица Акула тайно вышла замуж за композитора Бабаева

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева. Об этом пишет StarHit.

По данным источника, пара поженилась в Грибоедовском загсе Москвы. «Стояла очень теплая погода. Мы считаем, что именно в этот день мы обрели счастье на всю жизнь. Наше счастье по имени Раечка вела себя в животике спокойно. Церемония прошла умиротворенно — без фанфар и перьев», — рассказала 40-летняя исполнительница.

В ноябре Акула стала матерью. Певица родила девочку и поделилась своими эмоциями с подписчиками. «Ребятки, свершилось, ура! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала она.