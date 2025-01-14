Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:06, 14 января 2025Из жизни

62-летний мужчина прошел 500 километров босиком после ссоры с женой

62-летний житель Таиланда прошел 500 километров босиком из-за ссоры с женой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: KhaoSod / The Thaiger

В Таиланде 62-летний мужчина прошел босиком 500 километров из одной провинции в другую после ссоры с женой и пасынком. Об этом пишет The Thaiger.

О пожилом пешеходе в полицию провинции Удонтхани сообщили медсестры местной больницы. Мужчина поступил к ним с распухшими ногами. Выяснилось, что его зовут Фон и он более 13 лет прожил с женой в провинции Бурирам. Однако в декабре к женщине вернулся ее сын от первого брака из Бангкока.

После этого начались скандалы, и пасынок выставил Фона из дома. Супруга встала на сторону сына, что глубоко оскорбило мужчину, и 28 декабря он отправился пешком в свой родной город в провинцию Нонгкхай босиком, без вещей и денег. Фон ночевал в полицейских участках и получал еду от монахов в храмах. Однако по дороге у него обострилась травма ноги, которую он получил в автомобильной аварии в юности. В итоге мужчину подвез водитель грузовика, а в больницу доставили местные патрульные.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Фон рассказал, что 13 лет работал в Бурираме разнорабочим и все деньги отдавал жене. Однако после возвращения ее сына «почувствовал себя ненужным и был вынужден уйти». За 13 дней он прошел 500 километров в сторону родного города. Фон заявил, что дома намерен встретиться с внуком и уйти в монахи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 85-летний мужчина две недели шел домой пешком, после того как не смог найти пропавшего сына в соседнем регионе. Пенсионер поехал в гости к сыну, однако выяснилось, что тот сменил место жительства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Московский рынок жилья поставил новый ипотечный рекорд

      Стало известно о смерти учительницы во время омолаживающих процедур в московской клинике

      Ганчев заявил о способности ВС России заблокировать ВСУ в Купянске

      Лавров напомнил о сбитом Азербайджаном российском вертолете

      Россиянин получил контузию и осколочные ранения после атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше