62-летний мужчина прошел 500 километров босиком после ссоры с женой

62-летний житель Таиланда прошел 500 километров босиком из-за ссоры с женой

В Таиланде 62-летний мужчина прошел босиком 500 километров из одной провинции в другую после ссоры с женой и пасынком. Об этом пишет The Thaiger.

О пожилом пешеходе в полицию провинции Удонтхани сообщили медсестры местной больницы. Мужчина поступил к ним с распухшими ногами. Выяснилось, что его зовут Фон и он более 13 лет прожил с женой в провинции Бурирам. Однако в декабре к женщине вернулся ее сын от первого брака из Бангкока.

После этого начались скандалы, и пасынок выставил Фона из дома. Супруга встала на сторону сына, что глубоко оскорбило мужчину, и 28 декабря он отправился пешком в свой родной город в провинцию Нонгкхай босиком, без вещей и денег. Фон ночевал в полицейских участках и получал еду от монахов в храмах. Однако по дороге у него обострилась травма ноги, которую он получил в автомобильной аварии в юности. В итоге мужчину подвез водитель грузовика, а в больницу доставили местные патрульные.

Фон рассказал, что 13 лет работал в Бурираме разнорабочим и все деньги отдавал жене. Однако после возвращения ее сына «почувствовал себя ненужным и был вынужден уйти». За 13 дней он прошел 500 километров в сторону родного города. Фон заявил, что дома намерен встретиться с внуком и уйти в монахи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 85-летний мужчина две недели шел домой пешком, после того как не смог найти пропавшего сына в соседнем регионе. Пенсионер поехал в гости к сыну, однако выяснилось, что тот сменил место жительства.