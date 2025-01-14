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20:31, 14 января 2025Экономика

Американский производитель виски уволит каждого восьмого сотрудника

Производитель Jack Daniel's сократит 12 % работников и остановит выпуск бочек
Дмитрий Воронин

Фото: Kyle Dean Reinford / Globallookpress.com

Brown-Forman — американский производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve — сократит около 12 процентов из 5,4 тысячи сотрудников и закроет производство бочек в штате Кентукки. О мерах, направленных на повышение эффективности работы говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что до 25 апреля работы лишатся 210 работников предприятия, а бочки в дальнейшем будут закупаться у стороннего поставщика. В целом же Brown-Forman с целью стимулирования роста бизнеса уволит почти каждого восьмого сотрудника и реструктурирует руководство.

Как ожидается, продажа активов завода принесет компании около 30 миллионов долларов, что покроет не более половины трат на выходные пособия, связанные с сокращением штата и закрытие предприятия. При этом в компании, акции которой подешевели с начала года почти на девять процентов, рассчитывают, что принятые меры позволят ей сократить расходы на 70-80 миллионов долларов в год.

Проблемы у производителя Jack Daniel’s, ушедшего из России весной 2022 года, начались еще в прошлом году. Так, в ноябре 2023 — январе 2024-го он увеличил чистую прибыль, но сократил выручку, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов. В мае-июле же чистая прибыль компании снизилась на 16 процентов, до 195 миллионов долларов, а операционная — на 14 процентов, до 281 миллиона. Об этом писал «Интерфакс».

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