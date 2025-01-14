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15:48, 14 января 2025Ценности

Брук Шилдс высказалась о старении фразой «заслужила все, что есть у меня на лице»

Актриса Брук Шилдс заявила, что хочет выглядеть здоровой на фоне старения
Мария Винар
Брук Шилдс

Брук Шилдс. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса Брук Шилдс в эфире шоу «Доброе утро, Америка» высказалась о старении фразой «заслужила все, что есть у меня на лице». Соответствующее интервью появилось на сайте телеканала ABC.

59-летняя звезда «Голубой лагуны» заявила, что в настоящее время многие знаменитости, которые решили сделать пластику или другие манипуляции, связанные с омоложением, подвергаются жесткой критике со стороны публики. «Сейчас совсем другая эпоха, нежели была раньше. И да, я хочу выглядеть на фоне старения на все сто и хочу быть здоровой», — отметила она.

Кроме того, Шилдс призналась, что иногда сравнивает себя со своими дочерьми, 21-летней Роуэн и 18-летней Гриер. «Я смотрю на своих прекрасных девочек, и они жизнерадостны. Но в то же время понимаю, что заслужила все то, что есть у меня на лице. Важно похлопать себя по плечу и задаться вопросом: "Чем я хочу заниматься сейчас? Ведь я больше не привязана к биологическим аспектам"» — объяснила знаменитость.

Ранее Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, которую сделал хирург без ее согласия. В своих мемуарах актриса призналась, что после проведения манипуляции врач, по ее словам, добавил «небольшой бонус».

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