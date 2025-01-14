Чепчики стали трендом в 2025 году

NY Times: Вязаные чепчики стали трендом в 2025 году

Вязаные чепчики неожиданно стали трендом зимой 2025 года. Материал на эту тему публикует NY Times.

По информации издания, такой аксессуар появился в ассортименте многих популярных брендов, в том числе Gemsun, Mimi Wade, Free People, Hot Topic и Pien Studios. Креативный директор Грейс Хвонг рассказала, что приобрела чепчик после того, как обратила внимание на количество женщин в них на улицах Нью-Йорка.

«Чепчики смотрятся очень элегантно с объемными куртками и оверсайз-пальто. Они идеально балансируют такую верхнюю одежду», — считает основательница бренда The Pien Studios Пьен Барендрегт.

В ноябре 2024 года зумеры обругали 30-летних за любовь к одному виду обуви. Речь шла о туфлях на платформе и массивных ботинках, которые годами пользуются популярностью у миллениалов.