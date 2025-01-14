Дачникам назвали способы борьбы с мокрицами на участке

«БелНовости»: избавиться от мокриц на участке удастся с помощью древесной золы

Избавиться от мокриц на участке удастся с помощью древесной золы. Простые способы победить вредителей дачникам назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что мокрицы появляются на участке из-за повышенной влажности почвы, застоя воды и отсутствия регулярной уборки опавших листьев, старой травы и древесных остатков. Отпугнуть незваных гостей они предложили, рассыпав вдоль дорожек и фундамента горчичный порошок. Кроме того, держать мокриц на расстоянии помогут посаженные на даче пряные травы, например, базилик и чабрец, или внесенные в почву отвар полыни либо табачная пыль. Еще один метод, помогающий серьезно сократить численность насекомых, — регулярное рыхление земли на участке. Наконец, не только избавиться от мокриц, но и дополнительно обогатить почву минералами поможет древесная зола, насыпанная вокруг растений.

Ранее в этот же день агроном Анастасия Коврижных предупредила дачников о том, чем опасна бесснежная зима. По ее словам, такая погода способна навредить корням растений, даже морозостойким.