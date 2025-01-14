Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 14 января 2025Россия

Детский омбудсмен прокомментировала издевательства над двухлетним ребенком в Москве

Омбудсмен Ярославская взяла на контроль случай с издевательством над ребенком
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Ольга Ярославская

Ольга Ярославская. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль случай с издевательством над ребенком. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео, на кадрах которого семиклассница с силой бьет ногой двухлетнего мальчика в спину. Предположительно, ролик был снят ради челленджа в соцсетях.

По словам правозащитницы, она попытается выяснить, что стало причиной такого отношения девочки к двухлетнему ребенку. «Буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости», — прокомментировала ситуацию Ярославская.

Известно, что после случившегося следователи возбудили уголовное дело. Силовики уже выяснили личности участниц видео — это две школьницы 2011 года рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров напомнил о сбитом Азербайджаном российском вертолете

      Власти Казахстана объявили об ограничении срока действия карт для нерезидентов

      Один человек получил ранение при ударе ВСУ по российскому региону

      Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

      Раскрыты запланированные на 2025 год гаджеты Apple

      США стало не хватать яиц

      Детский омбудсмен прокомментировала издевательства над двухлетним ребенком в Москве

      Министерство обороны показало кадры водружения флага в Нескучном

      Чуть не упавшая на мужчину глыба льда в Санкт-Петербурге попала на видео

      Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше