Детский омбудсмен прокомментировала издевательства над двухлетним ребенком в Москве

Омбудсмен Ярославская взяла на контроль случай с издевательством над ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль случай с издевательством над ребенком. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео, на кадрах которого семиклассница с силой бьет ногой двухлетнего мальчика в спину. Предположительно, ролик был снят ради челленджа в соцсетях.

По словам правозащитницы, она попытается выяснить, что стало причиной такого отношения девочки к двухлетнему ребенку. «Буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости», — прокомментировала ситуацию Ярославская.

Известно, что после случившегося следователи возбудили уголовное дело. Силовики уже выяснили личности участниц видео — это две школьницы 2011 года рождения.