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19:59, 14 января 2025Экономика

Дизайнер дала советы по использованию новогодней ели после праздников

Дизайнер Лютова: из еловых веток можно сделать банный веник
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Выкидывать живую ель после новогодних праздников не обязательно — вместо этого можно продлить ей жизнь и сохранить новогоднюю атмосферу дома с помощью нескольких простых способов. Советы о том, каким образом это можно сделать, россиянам дала дизайнер Мария Лютова в разговоре с Ura.Ru.

Эксперт предложила украсить дом букетами с еловыми ветками. Помимо этого, из елки в чистом виде или в сочетании с пихтой получится хороший банный веник. Лютова также отметила, что правильный уход за елью позволить продлить дереву жизнь. Она порекомендовала бережно наряжать елку, устанавливать ее вдали от источников тепла и регулярно опрыскивать.

Кроме того, дизайнер рассказала о самом экологичном способе использования новогодних елок, который популярен в Европе, но не распространен в России. Так, за рубежом пользуется популярностью аренда живых елей из питомников в горшках. После окончания праздников деревья высаживают обратно в землю.

Ранее кандидат биологических наук Михаил Карпачевский посоветовал выбрасывать новогоднюю ель тогда, когда от нее больше мусора, чем удовольствия.

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