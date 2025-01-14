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16:29, 14 января 2025Экономика

Россиянам назвали лучшее время для выбрасывания новогодней елки

Выбрасывать новогоднюю ель призвали, если от нее больше мусора, чем удовольствия
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выбрасывать новогоднюю елку нужно, когда от нее больше мусора, чем удовольствия. Лучшее время избавиться от праздничного дерева назвал россиянам кандидат биологических наук Михаил Карпачевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, никаких универсальных сроков избавления от натуральных елок нет — это нужно решать индивидуально. «Единственное, на что нужно ориентироваться, — это состояние самой елки», — подчеркнул Карпачевский.

Биолог отметил, что многие россияне покупают домой в качестве новогодних деревьев пихту — они внешне похожи на ели, но не опадают и долго сохраняют презентабельный вид.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодних елок. Натуральные деревья нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак во дворе, так как оно превышает допустимые нормативы для единицы мусора — 0,5 метра в глубину, длину и ширину. За это с нарушителя могут взыскать до 3000 рублей.

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