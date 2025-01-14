Россиянам назвали лучшее время для выбрасывания новогодней елки

Выбрасывать новогоднюю ель призвали, если от нее больше мусора, чем удовольствия

Выбрасывать новогоднюю елку нужно, когда от нее больше мусора, чем удовольствия. Лучшее время избавиться от праздничного дерева назвал россиянам кандидат биологических наук Михаил Карпачевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, никаких универсальных сроков избавления от натуральных елок нет — это нужно решать индивидуально. «Единственное, на что нужно ориентироваться, — это состояние самой елки», — подчеркнул Карпачевский.

Биолог отметил, что многие россияне покупают домой в качестве новогодних деревьев пихту — они внешне похожи на ели, но не опадают и долго сохраняют презентабельный вид.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодних елок. Натуральные деревья нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак во дворе, так как оно превышает допустимые нормативы для единицы мусора — 0,5 метра в глубину, длину и ширину. За это с нарушителя могут взыскать до 3000 рублей.