Дочь Авиньонского монстра обвинила отца в изнасиловании

Дочь Авиньонского монстра сообщила, что подозревает отца в насилии над ней

Дочь Доминика Пелико, которого прозвали Авиньонским монстром, обвинила его в том, что он мог накачать ее наркотиками и изнасиловать. Об этом сообщает People.

19 декабря 2024 года 71-летнего Доминика Пелико, который на протяжении нескольких лет позволял незнакомцам насиловать свою жену, приговорили к 20 годам заключения. После окончания судебного процесса дочь Пелико, 46-летняя Каролин Дариан, в интервью упомянула о двух ее фотографиях, которые нашли на флешке, где хранились фото и видеоматериалы изнасилований. На фото Дариан одета в футболку и нижнее белье и лежит на кровати.

По словам Дариан, когда ей впервые показали снимки, она себя не узнала. Теперь она подозревает, что до или после этой съемки отец мог совершить над ней акт насилия. Она также полагает, что перед этим он подмешал наркотики в ее напиток, как делал с ее матерью. При этом Дариан ничем не может подкрепить эту версию. «Я лежала на левом боку, как моя мама на всех ее фотографиях. Я знаю, что он накачивал меня наркотиками, вероятно, с целью сексуального насилия. У меня нет никаких доказательств. Но сколько таких жертв? Им не верят, потому что нет никаких доказательств», — сказала она. Сам Пелико отрицал в суде, что совершал насилие над дочерью.

14 января вышла книга Дариан о случившейся в ее семье трагедии. Она называется «Я больше не назову его папочкой».

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек.

Ранее Пелико попросил прощения у бывшей жены и своих детей. Он также восхитился мужеством жены перед лицом многочисленных нападок.

