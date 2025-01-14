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13:50, 14 января 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал три совета для безопасного купания в проруби на Крещение

Врач Мясников заявил, что окунаться в прорубь нужно только в трезвом состоянии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников дал три совета, которым нужно следовать при купании в проруби на Крещение. Его слова приводит «Национальная служба новостей» (НСН).

Мясников заявил, что окунаться в прорубь нужно только в трезвом состоянии и в проверенном месте. Чтобы купание на Крещение было безопасным, рядом с человеком обязательно должны быть другие люди, добавил доктор.

«Мое глубокое убеждение, что закаляться можно всем, но постепенно. Но купание в проруби на Крещение к закаливанию не относится — это религиозный обряд», — отметил Мясников.

Ранее врач-физиотерапевт, реабилитолог Светлана Малиновская предостерегла некоторых людей от купания в проруби. Она заявила, что от него стоит отказаться беременным, а также тем, у кого диагностированы заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

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